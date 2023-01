Stichverletzungen bei Autofahrer nach Unfall entdeckt

Much (dpa/lnw)

Nach einem Verkehrsunfall im Rhein-Sieg-Kreis sind bei einem Autofahrer mutmaßliche Stichverletzungen entdeckt worden. Deshalb werden Zeugen gesucht, die zur Herkunft der Verletzungen Angaben machen können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 41-jährige Mann aus Much, der nicht in Lebensgefahr schwebe, habe bis dahin noch nicht im Krankenhaus dazu befragt werden können.

Von dpa