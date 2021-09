Stiftung mit Podcast zu 75 Jahre NRW: Beitrag zu Atombunker

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit einem Beitrag über den einstigen geheimen Atombunker des Landes in der Eifel hat die Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen eine Podcast-Reihe zum 75. Landesgeburtstag gestartet. Der Podcast erzähle «faszinierende Geschichten aus 75 Jahren NRW», versprachen die Initiatoren zum Start am Donnerstag. Das Angebot laufe parallel zur Jubiläumsausstellung «Unser Land. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen» (bis 23. Mai 2022, Behrensbau in Düsseldorf). Es ist kostenlos abrufbar.

Von dpa