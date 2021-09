Stindl-Doppelpack: Mönchengladbach gewinnt gegen Bielefeld

Borussia Mönchengladbach hat sich aus der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga befreit. Zum Abschluss des 4. Spieltages feierte das Team von Trainer Adi Hütter am Sonntagabend einen 3:1 (1:1)-Heimerfolg über Arminia Bielefeld. Mit einem Doppelpack in der 35. und in der 69. Minute hatte Lars Stindl den Gastgebern den Weg zum ersten Saisonsieg geebnet. Denis Zakaria (72.) sicherte den Gladbachern mit seinem Treffer die drei Punkte, durch die sie sich auf dem elften Platz verbesserten. Masaya Okugawa (45.+2) hatte zwischenzeitlich das 1:1 für die Bielefelder erzielt, die auf den 14. Tabellenplatz abrutschten.