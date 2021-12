Straftaten mit Messern: Weiterer Rückgang zeichnet sich ab

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei den Straftaten mit Messern zeichnet sich in diesem Jahr ein weiterer Rückgang ab. Das hat das NRW-Innenministerium dem Landtag am Montag auf Anfrage der AfD-Fraktion mitgeteilt. Nach 5410 Fällen im Jahr 2020 und 6830 Fällen im Jahr 2019 scheine sich der rückläufige Trend im Jahr 2021 fortzusetzen, so das Ministerium.

Von dpa