Straßen in Altena und Kierspe wegen Hochwassers gesperrt

Altena/Kierspe (dpa/lnw)

In zwei Städten im Märkischen Kreis sind am Donnerstag Straßen wegen Hochwassers gesperrt worden. In Altena mussten wegen des steigenden Lenne-Pegels die Lenneuferstraße und die Linscheidstraße geräumt werden, wie die Polizei per Twitter mitteilte. «Bitte alle parkenden Fahrzeuge sofort wegfahren!», hieß es. In Kierspe seien die Kreisstraße K3 in Mühlenschmidthausen und die Padbergstraße in Höhe Eltinghausen betroffen. Beide befinden sich an der Kerspe.

Von dpa