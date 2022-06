«Straßenland»-Festival in Köln mit autofreier Zone

Köln (dpa/lnw)

Eine Hauptverkehrsachse in der Kölner Innenstadt ist am Sonntag zu einer autofreien Veranstaltungszone geworden. Auf der Nord-Süd-Fahrt präsentierten rund 200 Mitwirkende auf anderthalb Kilometern Länge neue Ideen, Visionen und Angebote für eine nachhaltige, urbane Zukunft in der Stadt. Vereine, Initiativen und Unternehmen waren mit Ständen und Aktionen dabei.

Von dpa