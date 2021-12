Street-Artistik: Urbanatix bringt Sonderausgabe auf Bühne

Bochum (dpa/lnw)

Mit einer Sonderausgabe feiert die internationale Street-Artistik-Show Urbanatix am heutigen Tag (19.30 Uhr) Premiere im Bochumer Schauspielhaus. Nachdem die beliebte Show, die alljährlich rund 20.000 Zuschauer in der Vorweihnachtszeit in die Jahrhunderthalle in Bochum lockt, wie schon 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, planen die Veranstalter nun insgesamt fünf Sonder-Vorstellungen mit dem Titel «Urbanatix Home - on stage» im großen Haus des renommierten Bochumer Theaters.

Von dpa