Streich legt sich fest: Keitel ersetzt Eggestein

Freiburg (dpa)

Yannik Keitel soll den verletzten Maximilian Eggestein im Mittelfeld des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg vertreten. «Er hat gut trainiert und ist in einer guten Verfassung», sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag. Keitel sei im Heimspiel am Freitag gegen den VfL Bochum (20.30 Uhr/DAZN) «einfach dran, weil er seriös arbeitet», sagte der Coach. Eggestein hatte sich beim 1:0-Erfolg beim VfB Stuttgart das Handgelenk gebrochen und war daraufhin operiert worden.

Von dpa