Streifenwagen kracht gegen Baum: drei Polizisten verletzt

Bei einem Autounfall in Dorsten sind drei Polizisten verletzt worden.

Ein Beamter erlitt bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei in Recklinghausen mitteilte. Zwei Polizisten trugen leichte Verletzungen davon. Den Angaben zufolge war der Wagen einer Hundertschaft auf dem Rückweg von einem Einsatz, als er in einer leichten Linkskurve von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.