Streifenwagen mit Steinen beworfen und beschädigt

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei».

Verantwortlich dafür soll ein 39-Jähriger gewesen sein, berichteten die Beamten am Freitag. Zeugenaussagen zufolge schleuderte der Mann die Steine am Donnerstag auf das Einsatzauto, als dieses vor dem Rathaus im Ort Marienheide geparkt war. Der Mann sei danach geflüchtet, wurde aber von Polizisten gestellt. An dem Auto ging die Windschutzscheibe zu Bruch.