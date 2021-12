Streit an Tankstelle - Autofahrer fährt zwei Männer um

Moers (dpa/lnw)

Nach einem Streit an einer Tankstelle im niederrheinischen Moers hat ein Autofahrer zwei Männer absichtlich angefahren. Anschließend hätten der 53 Jahre alte Fahrer und seine beiden Töchter noch auf einen der am Boden Liegenden eingetreten, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 58 und 73 Jahre alten Männer wurden leicht verletzt.

Von dpa