Streit: Düsseldorf will Schadow-Gemälde zurückgeben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Stadt Düsseldorf will einen jahrelangen Streit mit der kanadischen Nachlass-Stiftung des jüdischen Kunsthändlers Max Stern beilegen und ein Gemälde zurückgeben. Der Kulturausschuss der Stadt werde am Donnerstag in nicht öffentlicher Sitzung über die Rückgabe des Gemäldes «Die Kinder des Künstlers» (1830) von Friedrich Wilhelm von Schadow abstimmen, sagte Kulturdezernentin Miriam Koch am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Alle demokratischen Fraktionen hätten Zustimmung zur Restitution signalisiert. Endgültig besiegeln wird der Stadtrat die Rückgabe des Bildes an das Max Stern Art Restitution Project im April.

Von dpa