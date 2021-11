15 Menschen sind in einem Kino in Essen durch den Einsatz von Reizgas verletzt worden.

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Essen sagte, gerieten am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Besucher in einem Saal des Kinos in Streit. Dabei kam es zu dem Einsatz des Sprays. Die Verletzten wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser gebracht.