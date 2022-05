Streit über laute Musik im Zug eskaliert

Essen (dpa/lnw)

Ein Streit über zu laute Musik in einem Regionalexpress der Linie 1 mündete in eine Schlägerei am Hauptbahnhof Essen. Gegen 4.00 Uhr am Samstagmorgen trennten Beamte der Bundespolizei vier Männer, die wenige Meter von der Wache entfernt mit Schlägen und Tritten aufeinander losgegangen waren. Laut Zeugenaussagen habe sich die Auseinandersetzung auf der Fahrt nach Essen im RE1 angebahnt, weil drei Männer zu laut Musik gehört hätten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von dpa