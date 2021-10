Streit um Gift auf Bioacker: OLG entscheidet am 18. November

Hamm (dpa/lnw)

In einem Streit um Pestizide auf einem Bioacker in Ostwestfalen will das Oberlandesgericht Hamm am 18. November eine Entscheidung verkünden. Das teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag nach einer abschließenden mündlichen Verhandlung mit. In der Zivilklage vor dem OLG fordert ein Biolandwirt von drei seiner Nachbarn Schadenersatz. In seinem von ihm angepflanzten Sellerie war Pendimethalin, ein Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln, nachgewiesen worden. Als Bioware konnte der Landwirt aus Lichtenau das Gemüse nicht mehr verkaufen. Die Beklagten arbeiten als konventionell wirtschaftende Landwirte (Az.: 24 U 74/16).

Von dpa