Streit um Speiseöl im Supermarkt endet handgreiflich

Nach einem Streit um die Abgabemenge von Speiseöl hat eine Kundin in einem Supermarkt in Lüdenscheid Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Laut Mitteilung der Polizei des Märkischen Kreises von Montag gehen die Schilderungen des Vorfalls allerdings auseinander. Zuerst hatten sich demnach zwei Kunden gestritten und eine 42-jährige Angestellte wollte schlichten. Die Kundin gab an, am Arm gepackt und geschubst worden zu sein. Die Mitarbeiterin will die 28-Jährige dagegen nur leicht berührt und zum Ausgang geleitet haben, wie sie gegenüber der Polizei sagte. Beide Versionen des Streits von Freitag sind jetzt Teil der noch laufenden Ermittlungen.