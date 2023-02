Streitigkeiten Grund für Einsatz in Swisttal-Odendorf

Bei dem Einsatz um den Bendenweg wurde am Montagabend ein Mann in Gewahrsam genommen, wie die Beamten am Dienstagmorgen mitteilte. Ein weiterer Mann und eine Frau seien als Zeugen aufgenommen worden. Am Abend war noch von drei Festnahmen die Rede gewesen. Warum es zu dem Streit kam, war zunächst noch unklar. In einem Haus vor Ort hatte es nach Angaben von Montag zudem eine Rauchentwicklung gegeben. Die Ermittlungen laufen.