Ströer: Aktienrückkauf in zweistelliger Millionenhöhe an

Köln (dpa)

Der Außenwerber Ströer will eigene Aktien in Millionenhöhe zurückkaufen. Ab dem 3. Oktober sollen Anteile im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro erworben werden, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Köln mitteilte. Der Aktienrückkauf solle bis spätestens 30. April 2023 abgeschlossen sein. Die Ströer-Papiere stiegen nach Bekanntwerden der Nachricht, notierten unter dem Strich aber immer noch 1,5 Prozent unter dem Vortageswert.

Von dpa