Stromausfall nach Traktorunfall: Zehntausende betroffen

Weilerswist (dpa)

Ein Traktor-Unfall hat am Donnerstag einen stundenlangen Stromausfall mit Zehntausenden Betroffenen in Nordrhein-Westfalen verursacht. Teile der Kreise Euskirchen und Düren sowie des Rhein-Erft- und Rhein-Sieg-Kreises im Rheinland waren ohne Strom, wie eine Sprecherin des Verteilnetzbetreibers Westnetz am Donnerstag mitteilte. Zwischenzeitlich waren demnach 65.000 Menschen betroffen. Gut vier Stunden nach dem Unfall war die Versorgung wiederhergestellt. Ein 16-Jähriger hatte mit seinem Traktor den Mast einer Hochspannungsleitung umgeknickt und so den Ausfall verursacht.

