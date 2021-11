Strompreise: Anbieter senken Preise in Grundversorgung

Dem stehen laut Verivox seit November bereits 52 Erhöhungen gegenüber. Das Portal Check24 kommt sogar auf 67 angekündigte oder schon vollzogene Erhöhungen seit August. Im Schnitt lagen die Preiserhöhungen dort bei 9,5 Prozent. Betroffen seien rund eine Million Haushalte.

Am Freitag kündigte mit den Wuppertaler Stadtwerken (WSW) ein weiterer Anbieter eine Preissenkung in der Grundversorgung an. Ab Januar sinken dort die Strompreise um durchschnittlich 3,2 Prozent, wie das mehrheitlich in Kommunalbesitz befindliche Unternehmen mitteilte. Die Stadtwerke gäben damit die Senkung der EEG-Umlage teilweise an die Verbraucher weiter, hieß es.

Die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom verringert sich zum Jahreswechsel um fast 43 Prozent auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde. Grund ist der gesunkene Förderbedarf bei der Vermarktung von Ökostrom vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Börsenstrompreise.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur befanden sich 2020 noch rund 26 Prozent der Stromkunden in der Grundversorgung.