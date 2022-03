Stürmer Terodde bleibt weitere Saison beim FC Schalke 04

Gelsenkirchen (dpa)

Top-Torjäger Simon Terodde wird auch in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 auflaufen. Der Vertrag des 34-Jährigen verlängerte sich mit seinem Einsatz am Samstag beim 2:1 (1:0) gegen Hannover 96 automatisch um ein Jahr, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. «Simon hat von Anfang an gezeigt, wie wichtig er für den FC Schalke 04 ist. Das gilt nicht nur für seine Leistungen auf dem Platz, sondern auch für sein Vorangehen innerhalb der Kabine. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft», sagte Sportdirektor Rouven Schröder in einer Vereinsmitteilung.

Von dpa