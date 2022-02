Stürmisches Wetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Essen (dpa/lnw)

In den kommenden Tagen müssen die Menschen in Nordrhein-Westfalen mit stürmischem Wetter rechnen. Vor allem für Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schweren Sturmböen, in Schauernähe könne es auch zu orkanartigen Böen kommen.

Von dpa