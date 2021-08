Sturz aus 14 Metern Höhe: Zweijähriger schwer verletzt

Ein zwei Jahre alter Junge hat in Ostwestfalen einen Sturz aus einem Fenster in 14 Metern Höhe schwer verletzt überlebt. Das Kleinkind war bisherigen Ermittlungen zufolge am Dienstagmorgen in Espelkamp aus dem geöffneten Fenster einer Dachgeschosswohnung gefallen und auf einen gepflasterten Fußweg aufgeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Nach notärztlicher Versorgung sei er in ein Krankenhaus gekommen. Nach Angaben der Ärzte bestehe keine Lebensgefahr. Nach Polizeiangaben hielt sich die 20-jährige Mutter des Kindes während des Sturzes in der Wohnung auf. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten an.