Stuttgart in Köln ohne Kalajdzic, aber mit Sosa

Köln (dpa)

Wie angekündigt ohne Stürmer Sasa Kalajdzic, aber mit Linksverteidiger Borna Sosa geht der VfB Stuttgart in das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Der vom englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers umworbene Kalajdzic hatte schon auf eigenen Wunsch am Samstag beim Abschlusstraining gefehlt. Sosa wird mit Atalanta Bergamo aus der italienischen Seria A in Verbindung gebracht wird. Die Transferperiode in der Fußball-Bundesliga endet am 1. September.

Von dpa