Substanz verloren: A7 auf Länge von 50 Kilometern gesperrt

Göttingen (dpa/lni)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat auf der Autobahn 7 bei Göttingen eine «weiße, pulvrige Substanz» verloren - und so eine Sperrung in Richtung Süden verursacht. Der Stoff ist nach ersten Erkenntnissen nicht gefährlich, hat jedoch extreme Glätte verursacht, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Daher sei die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Northeim/Nord und Hann. Münden-Staufenberg/Lutterberg vollständig gesperrt worden.

Von dpa