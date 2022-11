Subventionsbetrug: Razzien in vier NRW-Städten

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Subventionsbetrugs gibt es nach dpa-Informationen zurzeit auch Razzien in Frechen, Wuppertal, Essen und Ennepetal. Die Ermittlungen richten sich in NRW demnach gegen vier Beschuldigte. Medienberichten zufolge geht es um Betrug in Zusammenhang mit den Corona-Hilfen.

Von dpa