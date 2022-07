Suche nach Vermissten mit Tauchern und Sonar-Geräten

Mit Tauchern, einem Spezialboot und Sonargeräten hat die Polizei am Mittwoch die Suche nach zwei Vermissten in einem Baggersee in Porta Westfalica fortgesetzt. Eine 26 Jahre alte Frau aus Bad Oeynhausen und ein 27 Jahre alter Mann aus Löhne waren am Sonntag beim Baden in dem Baggersee verschwunden.

Danach war eine großangelegte Suche mit zahlreichen Rettungskräften von Feuerwehr, DLRG und Polizei sowie Drohnen und Suchhunden auf dem für die Öffentlichkeit eigentlich gesperrten Betriebsgelände in Gang gesetzt worden - bisher aber ohne Erfolg.

Der Kiessee, in dem die Suche mit Unterwassersonden einer technischen Polizeieinheit aus Bochum am Mittwoch fortgesetzt wurde, soll an manchen Stellen bis zu 30 Meter tief sein. 60 bis 70 Angehörige der beiden Vermissten verfolgten am Mittwoch laut Zeugenberichten vom Ufer aus die Suche. Sie brachten Zelte sowie Tische und Stühle mit zur mutmaßlichen Unglücksstelle.

Laut Zeugen waren die Frau und der Mann auf Luftmatratzen auf dem Wasser gesehen worden. Aus noch unbekannten Gründen schienen sie in Not geraten und untergegangen zu sein, hatte die Polizei mitgeteilt. Auch von Hilferufen wurde berichtet. Ihre Kleidung war am Ufer gefunden worden.