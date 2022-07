Süle hofft auf «verschworenen Haufen» und «gute Saison»

Dortmund (dpa)

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle geht mit maximalem Ehrgeiz in die erste Saison bei seinem neuen Verein Borussia Dortmund. «Ich will helfen, einen gewichtigen Beitrag zu leisten, dass wir eine gute Saison spielen und möglichst viel Erfolg haben werden», sagte der 26 Jahre alte Abwehrspieler in einem Interview, das der BVB am Samstag auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte. Der Innenverteidiger wechselte nach dem Ende seines Vertrages beim Rekordmeister FC Bayern München im Sommer ablösefrei zum achtmaligen Titelträger nach Dortmund.

Von dpa