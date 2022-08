Syrien-Kämpfer aus Eschweiler unter Verdacht vor Gericht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Seit vier Monaten sitzt er in Untersuchungshaft: Ein Mann aus Eschweiler bei Aachen soll in Syrien mehrfach in den Reihen einer islamistischen Terrormiliz gekämpft haben. Die Vorwürfe reichen bis zu zehn Jahre zurück. Nun beginnt der Prozess

Von dpa