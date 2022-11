Täter flüchten nach Supermarktüberfall in Gronau

Gronau (dpa/lnw)

Nach einem Überfall in einem Supermarkt im münsterländischen Gronau fahndet die Polizei nach den flüchtigen mutmaßlichen Tätern. Drei Männer hätten am Mittwochabend kurz vor Ladenschluss den Markt betreten und einer von ihnen habe die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Mitarbeiterin entriegelte demnach die Kasse und ein Räuber entwendete die Kassenlade. Ein zweiter brach eine weitere Kasse auf und erbeutete Bargeld.

Von dpa