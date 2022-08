Täter gibt 89-Jähriger gestohlenes Geld zurück

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Da plagte ihn dann wohl doch das schlechte Gewissen: Nachdem er eine 89-jährige Seniorin beim Geldabheben in einer Bankfiliale in Gelsenkirchen bestohlen hatte, erhielt das Geldinstitut kurz darauf einen anonymen Brief. Darin steckte neben dem gestohlenen Geldbetrag ein Entschuldigungsschreiben an das Opfer, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Von dpa