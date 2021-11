Täter im Skelett-Kostüm bedroht Taxifahrer mit Messer

Mit zwei anderen Männern habe er in der Nacht zum Sonntag ein Taxi in der Ochtruper Innenstadt genutzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Ziel angekommen, trat der kostümierte Mann an das Fenster der Fahrerseite - vermeintlich, um zu bezahlen. Doch stattdessen bedrohte er den Taxifahrer mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Geldbörse, was der Taxifahrer tat. Anschließend flüchteten die drei Männer in verschiedene Richtungen. Die Geldbörse wurde bei der anschließenden Fahndung der Polizei gefunden, allerdings ohne Geld.