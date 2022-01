Täter lässt Opfer in Krefeld mit Messer im Bauch zurück

Krefeld (dpa/lnw)

Mit zwei Messerstichen in den Bauch ist ein 45-Jähriger in Krefeld lebensgefährlich verletzt worden. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie bei einem Streit an einer Straßenecke am Montagabend einer der Kontrahenten plötzlich ein Messer gezückt und auf sein Gegenüber eingestochen habe, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag.

Von dpa