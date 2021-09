Tag der Offenen Moschee wird 25 Jahre alt: Probleme bleiben

Köln/Münster (dpa)

Der Tag der Offenen Moschee wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Am kommenden Sonntag - parallel zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober - laden wieder rund tausend Moscheegemeinden bundesweit ein. Aus der Initiative des Zentralrats der Muslime von 1997 sei eine Institution geworden, sagte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts von Vorurteilen und Misstrauen gegenüber dem Islam in größeren Teilen der Bevölkerung sowie hunderten Angriffen auf Muslime und Moscheen jährlich sprach er zugleich von Rückschritten.

Von dpa