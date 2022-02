Talbrücke Rälsbach an A45 bei Siegen wird gesprengt

Wilnsdorf (dpa/lnw)

Drei Wochen nach einer spektakulären Brücken-Sprengung an der Autobahn A45 steht am Sonntag ganz in der Nähe die nächste Aktion an: Die Talbrücke Rälsbach bei Siegen soll am Sonntag (11.00 Uhr) gesprengt werden und senkrecht in die Tiefe stürzen. Das Bauwerk ist 26 Meter hoch und rund 160 Meter lang. Die Brücke steht im Tal und ist nicht einsehbar. Selbst der Sprengmeister schaut sich das Ganze nur vom Monitor aus an. Der Autobahnabschnitt nahe der hessischen Landesgrenze wird ab dem Morgen (08.00 Uhr) in beide Richtungen voll gesperrt.

Von dpa