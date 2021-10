Tarifeinigung im NRW-Einzelhandel

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Einzelhandel erhalten mehr Geld. Die Tarifparteien einigten sich in dem seit Mai andauernden Tarifkonflikt am Freitag auf einen Abschluss für die rund 502.000 sozialversicherungspflichtig und 197.000 geringfügig Beschäftigten der Branche im bevölkerungsreichsten Bundesland, wie der Handelsverband NRW und die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Düsseldorf mitteilten.

Von dpa