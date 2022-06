Tarifstreit Stahlindustrie Nordwest ohne Ergebnis

Düsseldorf (dpa)

Im Tarifstreit der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie haben am Freitag Arbeitgeber und IG Metall ihre Verhandlungen in dritter Runde fortgesetzt. Zu einer Einigung sei es nicht gekommen, meldeten beide Seiten am späten Abend übereinstimmend. Das Angebot der Arbeitgeber, 4,7 Prozent mehr Lohn über eine Laufzeit von 21 Monaten zu zahlen, sei zu weit von der Forderung der Gewerkschaft entfernt, wie die IG Metall mitteilte. Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Tagen ihre Forderungen von 8,2 Prozent mit zahlreichen Warnstreiks untermauert. Laut IG Metall haben sich seit dem 1. Juni im Tarifgebiet rund 16.000 Beschäftigte in 50 Betrieben an Warnstreiks beteiligt.

Von dpa