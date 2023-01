Tatverdächtige nach Angriff in Straßenbahn festgenommen

Essen (dpa/lnw)

Nach einem brutalen Angriff auf einen Mann in einer Straßenbahn in Essen sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Seit vier Monaten seien die beiden auf der Flucht gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Konkrete Hinweise nach der Ausstrahlung des Fahndungsaufrufes in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» sowie intensive Ermittlungen der Mordkommission hätten zur Festnahme der 33 und 20 Jahre alten Männer geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurden sie den Angaben zufolge einer Haftrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete.

Von dpa