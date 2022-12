Tatverdächtiger des Messerangriffs außer Lebensgefahr

Lengerich (dpa)

Der Tatverdächtige des Messerangriffs in einer Tankstelle im münsterländischen Lengerich Ende November ist außer Lebensgefahr. Der 43-Jährige befindet sich aktuell in einem Justizvollzugskrankenhaus, er soll anschließend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Auf den 43-Jährigen wurde mehrmals geschossen, weil dieser den Pächter einer Tankstelle angegriffen haben soll.

Von dpa