Tausende demonstrieren bei «globalem Klimastreik» in NRW

In mehreren nordrhein-westfälischen Städten haben am Freitag Menschen für Klimagerechtigkeit und Frieden demonstriert. Die Bewegung Fridays for Future (FFF) hatte zum zehnten «globalen Klimastreik» aufgerufen. Bei den Aktionen unter dem Motto «People not Profit» wollten die Teilnehmer auch Solidarität mit der Ukraine ausdrücken.

Teilnehmerinnen beim Klimastreik von Fridays for Future am Invalidenpark halten Plakate.

In Aachen zogen nach Angaben der Polizei am Vormittag rund 2000 vorwiegend junge Menschen durch die Straßen. In Köln versammelten sich die Teilnehmer zunächst zu einer Kundgebung im Rheinpark. Anschließend startete eine Fahrraddemo, zeitgleich zogen mehrere tausend Demonstranten zu Fuß auf der rechten Rheinseite entlang. In Bonn hatten die Veranstalter 3000 Teilnehmer für einen Protestzug angemeldet. Insgesamt waren im Laufe des Tages Aktionen in rund 50 NRW-Städten geplant.