Teil der A61 in Richtung Venlo bald wieder befahrbar

Nach der Hochwasserkatastrophe wird ein weiterer Teil der Autobahn 61 bald wieder befahrbar sein. Voraussichtlich ab Montag werde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Erftstadt-Gymnich und Kerpen-Türnich auch in Fahrtrichtung Venlo wieder freigegeben, teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit. In Fahrtrichtung Koblenz sei das bereits geschehen. Die Autobahn war durch das Hochwasser im Juli schwer beschädigt worden.