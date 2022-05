Teils Früher Schluss: Schulen bereiten sich auf Unwetter vor

Viele Schulen in Nordrhein-Westfalen beenden ihren Unterricht am Freitag wegen der drohenden Unwetterlage früher. In der Bezirksregierung Köln endete der Unterricht bereits um 11.30 Uhr. Damit sei gewährleistet, dass die Schülerinnen und Schüler sicher nach Hause kommen könnten, sagte ein Sprecher. Zu den betroffenen Regionen gehören neben der Stadt Köln auch die Regionen um Heinsberg, Aachen, Bonn und Siegburg.

Im Laufe des Freitags besteht laut dem Deutschen Wetterdienst im ganzen Land zunehmendes Gewitter- und auch Unwetterpotenzial. Gebietsweise könne es zu heftigem Starkregen, größerem Hagel und teils schweren Sturmböen kommen. Die Meteorologen schließen auch vereinzelte Tornados nicht aus.

Im Regierungsbezirk Arnsberg konnten die Schulen selbst entscheiden, ob sie die Schülerinnen und Schüler an diesem Freitag vorsichtshalber früher von der Schule nach Hause schicken. Bei Bedarf sollen die Schulgebäude laut einer Sprecherin so lange geöffnet bleiben, bis ein sicherer Heimweg möglich ist. Schülerinnen und Schüler würden bis dahin in den Schulen betreut.

Auch in den Regierungsbezirken Detmold und Münster liegt die Entscheidung je nach Unwetterlage vor Ort bei den Schulen selbst. In den Regionen seien die Gewitter ohnehin erst am Nachmittag zu erwarten, sagten Sprecherinnen der beiden Bezirksregierungen am Freitag. In der Bezirksregierung Düsseldorf könnten neben den Schulleitungen auch die einzelnen Kommunen den vorzeitigen Unterrichtsschluss anordnen, sagte ein Sprecher.

Das Schulministerium hatte bereits am Donnerstag auf dpa-Anfrage mitgeteilt, dass am Freitag kein landesweiter Unterrichtsausfall geplant sei. Es sei nicht vorhersehbar, zu welcher Uhrzeit und in welchen Landesteilen das vorhergesagte Unwetter am Nachmittag auftreten werde. In solchen Fällen entscheide auf der Grundlage des entsprechenden Erlasses jede Bezirksregierung eigenständig unter Berücksichtigung der regionalen Wetterlage über einen möglichen Ausfall des Präsenz-Unterrichts, hieß es aus dem Schulministerium.

Die für Freitag angesetzten Prüfungen sollen laut dem Ministerium wie geplant stattfinden. Bei Bedarf sollten die Schulgebäude so lange geöffnet bleiben, bis ein sicherer Heimweg für die Schülerinnen und Schüler möglich sei, rät das Ministerium.