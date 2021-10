Telefonbetrug: Rentner verliert sechsstelligen Betrag

Moers (dpa/lnw)

Über einen Telefonbetrug haben Kriminelle einem Rentner Geld und Schmuck im Wert eines sechsstelligen Betrags gestohlen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag riefen zwei Betrüger den 77-Jährigen aus Moers bei Duisburg mehrmals an und gaben sich als Kriminalbeamter und Staatsanwalt aus. Sie schwindelten dem Rentner demnach vor, er müsse sein Geld in Sicherheit bringen, da ein Räuber auf sein Konto zugreifen wolle. Sie überredeten den Mann dazu, Bargeld und Wertgegenstände in Plastiktüten an zwei Plätzen draußen abzulegen. Dort wurden die Tüten dann mitgenommen.

Von dpa