Telekom Baskets verpflichten Amerikaner Gorham

Die Telekom Baskets Bonn haben den Amerikaner Justin Gorham verpflichtet. Wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, erhält der 22 Jahre alte reboundstarke Forward einen Einjahresvertrag. Der 2,01 Meter große Gorham wechselt von den Houston Cougars, mit denen er das Final Four um die College-Meisterschaft in den USA erreichte, an den Rhein. «Justin bringt eine seltene Kombination von Kraft, Würfen von außen und endloser Energie. Das sind gute Voraussetzungen für einen modernen Forward», kommentierte Baskets-Trainer Tuomas Iisalo.