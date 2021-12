Telekom Baskets verpflichten Flügelspieler Javontae Hawkins

Wie der Club am Donnerstag mitteilte, erhält der US-Amerikaner einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Basketball-Saison. Hawkins spielte bereits in der Saison 2019/2020 in Crailsheim unter dem heutigen Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo. «Hawk ist ein physischer, zäher und talentierter Spieler, der mit seinen Eigenschaften zu unserer Team-DNA passt. Er hat sowohl BBL-Erfahrung als auch schon für meinen Bruder und mich gespielt. Das macht seine Integration ins Team einfacher», sagte Iisalo.