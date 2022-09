Tempelmann trifft spät: 1. FC Nürnberg besiegt Bielefeld 1:0

Nürnberg (dpa)

In letzter Minute hat Lino Tempelmann den 1. FC Nürnberg im Duell der Bundesliga-Rekordaufsteiger gegen Arminia Bielefeld doch noch jubeln lassen. Nach einem Freistoß von Mats Möller Daehli köpfte der Mittelfeldspieler den «Club» am Freitagabend in der 90. Minute zum hochverdienten 1:0 (0:0).

Von dpa