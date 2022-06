Tennis: Struff in Halle dabei, Sinner muss absagen

Halle/Westfalen (dpa)

Jan-Lennard Struff wird als bisher dritter Deutscher nach Daniel Altmaier und Oscar Otte beim Rasen-Tennisturnier in Halle/Westfalen an den Start gehen. Der 32-Jährige erhielt eine Wildcard. Deutschlands Starspieler Alexander Zverev wird wegen seiner im French-Open-Halbfinale gegen Rafael Nadal erlittenen Bänderverletzung nicht dabei sein. «Ich freue mich aber schon auf das nächste Jahr und die Rückkehr nach Halle», kündigte er in einer Videobotschaft an.

Von dpa