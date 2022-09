Terrorverdächtiger Schüler: mehrere Wochen aus U-Haft frei

Karlsruhe (dpa)

Der Gymnasiast aus Essen, der im Mai an seiner Schule mutmaßlich einen Anschlag begehen wollte, war zwischenzeitlich für vier Wochen aus der Untersuchungshaft frei. In dieser Zeit sei er freiwillig zur stationären Behandlung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gewesen, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 25. August. Demnach hatte ein BGH-Ermittlungsrichter den inzwischen 17-Jährigen am 27. Juli aus der U-Haft entlassen. Einen Monat später setzte der zuständige BGH-Strafsenat auf die Beschwerde des Generalbundesanwalts hin den Haftbefehl wieder in Kraft.

Von dpa