Terzic: Bellingham-Gerüchte kein Thema

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic versucht, die Transfergerüchte um Jungstar Jude Bellingham (19) nicht an die Mannschaft heranzulassen. «Ich bin hier der Trainer, ich bin verantwortlich für sportliche Dinge, und ich bin verantwortlich, dass wir uns komplett auf die sportlichen Dinge fokussieren», sagte Terzic am Samstag kurz vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach im Sky-Interview. «Und egal, ob ihr oder eure Kollegen, oder welche Zeitung auch immer uns versucht, davon abzulenken. Das werden wir nicht zulassen.»

Von dpa