Terzic bereitet sich auf Tuchel vor: Chelsea-Spiele geschaut

Dortmund (dpa)

In der Vorbereitung auf das Bundesliga-Gipfeltreffen beim FC Bayern München hat Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic viel englischen Fußball geschaut. Sechs Spiele des neuen Bayern-Trainers Thomas Tuchel aus dessen Zeit beim FC Chelsea habe man sich in Dortmund angesehen, berichtete Terzic. «Davon habe ich zwei Spiele komplett geschaut, um da vielleicht das ein oder andere, was jetzt in ihre Situation passen würde, vorherzusehen», sagte Terzic.

